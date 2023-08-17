الكنيسة السريانية تحتفل بعيد انتقال السيدة العذراء إلى السماء

احتفل مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك الكنيسة السريانية، بعيد انتقال السيدة العذراء بالجسد إلى السماء، حيث ترأس بالقداس الإلهي في مغارة الزنار المقدس في دير مار أفرام السرياني في معرة صيدنايا.

‎وشاركه في الصلاة في القداس الإلهي المطران مار أندراوس بحي، النائب البطريركي لشؤون الشباب والتنشئة المسيحية، بحضور أصحاب النيافة المطارنة: مار كيرلس بابي، النائب البطريركي في أبرشية دمشق البطريركية، ومار يوسف بالي، المعاون البطريركي، ومار خريستوفوروس مرقس أبراهام، السكرتير البطريركي لشؤون الكنيسة في الهند.

‎في موعظته، وتحدّث البطريرك عن وجود السيدة العذراء إلى جانب السيد المسيح في كلّ مراحل حياته حتى الصليب والموت، وثم الشهادة للقيامة والتبشير بها. وشدّد على أمومة العذراء وكيف سلّمها الربّ يسوع إلى التلميذ الذي كان يحبّه وبالتالي أصبحت شفيعة للكنيسة جمعاء. في ختام موعظته، شجّع قداسته المؤمنين على الصلاة وطلب شفاعة السيدة العذراء لينشر الرب أمنه وسلامه في كل البلاد.



