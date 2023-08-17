قافلة "صحة البحيرة" تفحص 1450 مواطنا بقرية شركة الاتحاد

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتور هاني جميعة، اليوم الخميس، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية شركة الإتحاد بالدلنجات، وأسفرت عن الكشف على 1450 مواطنًا مجانا ، من خلال وجود 11 عيادة طبية .

تنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة ( عيادتي الباطنة 282 - عيادتي الأطفال 482 - الجراحة 188- النساء 59 - تنظيم الأسرة 21 - العظام 103- الأنف والأذن 121- الأسنان 59 - القلب 153) بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة ، وجهاز رسم قلب بعيادة القلب ، و عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لإعداد التقارير العلاجية على نفقة الدولة.

كما تم تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، وصرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.