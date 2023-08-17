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الخميس 17 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

قافلة "صحة البحيرة" تفحص 1450 مواطنا بقرية شركة الاتحاد

جانب من القافلة
جانب من القافلة
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نظمت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتور هاني جميعة، اليوم الخميس، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية شركة الإتحاد بالدلنجات، وأسفرت عن الكشف على 1450 مواطنًا مجانا ، من خلال وجود 11 عيادة طبية .

تنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات  المختلفة ( عيادتي الباطنة 282 - عيادتي الأطفال 482 - الجراحة 188- النساء 59 - تنظيم الأسرة 21 - العظام 103- الأنف والأذن 121- الأسنان 59 - القلب 153) بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة ، وجهاز رسم قلب بعيادة القلب ، و عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لإعداد التقارير العلاجية على نفقة الدولة.

 كما تم تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، وصرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

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