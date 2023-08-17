تقارير سعودية.. الشباب يخطط للتعاقد مع بيرسي تاو

ذكرت تقارير صحفية سعودية اليوم الخميس، أن نادي الشباب السعودي يدرس التعاقد مع اللاعب الجنوب إفريقي بيرسي تاو جناح فريق الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة “الرياضية” السعودية، إن نادي الشباب يواصل العمل من أجل تعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بصفقات مميزة.

وأضاف الصحيفة أن نادي الشباب السعودي قدم عرضا رسميا لنادي الزمالك لضم النجم أحمد سيد زيزو، لكن العرض قوبل بالرفض من جانب إدارة القلعة البيضاء.

وتابعت: أن الزمالك طلب قرابة 8 ملايين دولار للموافقة على بيع “زيزو”، وهو ما تم رفضه من قبل إدارة الشباب الذي وصل عرضه المالي إلى 5 ملايين دولار.

وأشار تقرير صحيفة الرياضية إلى أن نادي الشباب بدأ التفكير في التحول للخطة البديلة، والتفكير في ضم الجنوب إفريقي الدولي بيرسي تاو، لاعب الأهلي الذي كان له دورا بارزا في تحقيق الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي.

وشدد التقرير على أن عقد بيرسي تاو مع الأهلي المصري ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ما يسهل عملية وصوله للفريق السعودي، لاسيما أنه يجيد اللعب في مركز الجناح الهجومي، وسبق ولعب في الدوري البلجيكي والإنجليزي ويتمتع بخبرات كبيرة دفعت الشباب للتفكير بقوة في ضم اللاعب.