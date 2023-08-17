التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يسلم أجهزة منزلية وكهربائية لـ25 عروسة بالقاهرة.. صور

نظمت مؤسسة راعي مصر للتنمية إحدى كيانات التحالف احتفالية كبرى بمقر المؤسسة بالقاهرة لتسليم 25 عروسة من الفتيات المقبلات علي الزواج من الفئات الأولى بالرعاية عدد من الأجهزة المنزلية والكهربائية وذلك بهدف إدخال الفرحة والبهجة على قلوبهم وتخفيف العبء عن كاهل أسرهم.

جاء ذلك فى إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة الفئات الأولي بالرعاية والأكثر إستحقاقًا بكافة محافظات الجمهورية.

وأطلق بنك الشفاء المصري عضو التحالف الوطني، في محافظة البحيرة، قافلة طبية تضم مختلف التخصصات للكشف والمتابعة وتقديم العلاج بالمجان لأهالي قرية المعدية بمركز ادكو.

بينما نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية لقاء مفتوح مع صغار المزارعين بقرية محمد عبد الوهاب التابعة لمركز النوبارية بمحافظة البحيرة حول كيفية إدارة الموارد الطبيعية والمياه وكذلك مناقشة المشكلات التي تواجههم تمهيدًا لعرضها علي المسئولين لحلها.

كما اقامت جميعة الأورمان إحدي كيانات التحالف الوطني معرضًا لتوزيع ٤٠٠٠ قطعة ملابس جديدة بالمجان علي الأسر الأولي بالرعاية والأكثر احتياجا بعزبة المغربي وعزبة القشلي وعزبة فايقه وعزبة القصر وعزبة المحطة وعزبة المغربي وعزبة ناصف والثمانيات وقرية طملاي وغمرين بمدينه منوف بمحافظة المنوفية.

وذلك بالتزامن مع إطلاق الجمعية قافلة طبية شاملة للكشف وتقديم العلاج بالمجان لأهالي قري الشيخ راجح و نزله كعب بمركز أبو تيج وقري بني إدريس والتمساحية بمركز القوصية وقرية عرب القداديح بمركز ابنوب وقرية الناصرية التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وتماشيًا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقًا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللآزم للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي إنطلق في شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموي في مصر حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.