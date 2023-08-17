"الشعب": الدولة تنعم بالتقدم الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي

علَّق خالد فؤاد، رئيس حزب “الشعب الديمقراطي”، على لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأهالي مطروح، وسيدي براني، والسلوم، قائلا "إن الرئيس السيسي لم شمل القوى السياسية في مصر، ونفَّذ وعده الذي قطعه على نفسه".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، أن الحزب كان مهتم بالعكوف على الإصلاحات السياسية والاقتراحات التي تدخل للمجالس النيابية، موضحًا أن الرئيس السيسي لم شمل الجمهورية لأنه صادق في وعده وأهدافه وبناء الجمهورية الجديدة.

وتابع فؤاد أن السياسة هي التي تكفل وجود استقرار للدولة مما ينعكس على الاقتصاد والنواحي الاجتماعية، مؤكدًا أن الدولة التي تنعم بالاستقرار السياسي، لا شك أنها تنعم بالتقدم الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.