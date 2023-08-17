"أمناء الحوار الوطني": نحن أمام مرحلة مختلفة وزمن مغاير

علَّق جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، على استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمخرجات الحوار الوطني، مؤكدا إن دعم الرئيس للحوار الوطني يؤكد حرصه الشديد على تحقيق مسار إصلاح سياسي حقيقي.

قال الكشكي خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس :"دعم الرئيس السيسي للحوار الوطني نابع من القيادة السياسية ورأي الدولة، وحرصها الشديد على مسار إصلاح سياسي حقيقي لمرحلة جديدة وجمهورية تسع الجميع، إننا أمام مرحلة مختلفة وزمن مغاير".

‏وأضاف: "لمسنا ذلك منذ إطلاق مبادرة الحوار الوطني في 26 أبريل في إفطار الأسرة المصرية، وهنا الإشارات السياسية أن الباب مفتوح أمام الجميع، للمشاركة في صنع القرار وتحقيق الجمهورية الجديدة".