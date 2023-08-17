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الخميس 17 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"أورمان كفر الشيخ:" تدعيم 86 مشروعا بـ860 ألف جنيه

ضمن حياة كريمة

مشاريع جمعية الأورمان
مشاريع جمعية الأورمان بكفر الشيخ
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قال، عادل درغام مدير جمعية الأورمان بمحافظة  كفر الشيخ،  إن هناك اهتمام كبير بتنمية  المشروعات الصغيرة، ضمن مبادرة حياة كريمة ، مؤكداً أن الجمعية ، سلمت مساعدات مالية بقيمة 860 ألف جنيه لتنمية 86 مشروعا للحالات الأولى بالرعاية لكل مشروع 10 آلاف جنيه من أبناء محافظة كفر الشيخ.
وأضاف أن الجمعية بمحافظة كفر الشيخ نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة، تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات و الأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون، لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنط رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.

الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان جمعية الأورمان بكفر الشيخ محافظة كفر الشيخ