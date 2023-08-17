تقرير: الحرائق والإضرابات تهدد السياحة في أوروبا

وضع الطقس السيئ في أوروبا، تحديات عديدة أمام السائحين، حيث تواجه القارة الظروف الجوية القاسية والعواصف الشديدة وحرائق الغابات المميتة، والتي أثرت أيضًا على صناعة السياحة، وبناءً على التطورات الأخيرة، قد تحدث اضطرابات خلال هذا الشهر أيضًا، وقد تصدر عدة إجراءات بشأن السياحة في دول الاتحاد الأوروبي.

وبحسب تقرير اليوم الخميس لـ Euronews، فإن الطقس ليس التحدي الوحيد للسياحة في أوروبا خلال الصيف، بل قد يتجمع الموظفون الغاضبون في الشوارع للاحتجاج على أجورهم الضعيفة، والتي ظلت دون تغيير على الرغم من ارتفاع التضخم، وتوصل الاتحاد النقابي لبروكسيل (USB)، وهو اتحاد عمالي يمثل موظفي الخدمة المدنية في الاتحاد الأوروبي، إلى اتفاق مع Eurocontrol لمنع الإضراب في أشهر الصيف.

من ناحية أخرى، حذر الموظفون العاملون في مراكز إدارة الشبكات التابعة لـ Eurocontrol من حدوث إضراب صناعي مدته خمسة أيام فقط، والذي يمكن أن يحدث في أي وقت خلال الأشهر الستة المقبلة، ما قد يؤثر على مراقبة الحركة الجوية عبر القارة، حيث يلعب الموقع دورًا مهمًا في الملاحة الجوية، وبذلك ستضطر الشركات لإلغاء رحلات طيران عديدة.

وعلاوة على ذلك، قد تعود الاحتجاجات في فرنسا لأن النقابات لم تصل بعد إلى أهدافها في الحفاظ على سن التقاعد كما هو بدلاً من زيادته من 62 إلى 64 كما اقترح الرئيس ماكرون في وقت سابق من هذا العام، وتكررت الإضربات مرارًا وتكرارًا منذ يناير وأثرت على السفر بشدة، حيث تعاني بعض شركات الطيران مثل Ryanair من التأثير حتى يومنا هذا، وقد ألغت 900 رحلة في يونيو وحده.

وقد يحدث إضراب آخر في باريس من قبل عمال النقل الذين هددوا بالقيام بإضراب صناعي خلال كأس العالم للرجبي، والذي سيكون من 8 سبتمبر إلى 28 أكتوبر في ستاد دو فرانس، سان دوني.

وفي الوقت الذي حذر فيه طيارو Ryanair في بلجيكا من إضراب سيتم تنظيمه هذا الأسبوع، حيث تم إلغاء حوالي ثلث الرحلات الجوية المقررة في تلك المواعيد، فقد أدت إضرابات مطار شارلروا في نهاية شهر يوليو إلى إلغاء ما يقرب من 100 رحلة طيران عندما أضرب اتحادا CNE و ACV Plus ونقابة الطيارين، Beca.

ويمكن أن تتأثر إيطاليا أيضًا بالإضرابات، ولكن هناك إعفاء صيفي بين 27 يوليو و 5 سبتمبر لا يسمح للعمال بالقيام بإضرابات النقل الجوي خلال هذه الفترة، ومن ناحية أخرى، توصل حراس أمن المطارات في برشلونة إلى اتفاق بشأن ظروف العمل، والمساواة بين الجنسين، وكذلك الرواتب.

وبشكل عام يُنصح المسافرون إلى أوروبا بشراء تأمين سفر لحماية أنفسهم من النفقات غير المتوقعة مثل إلغاء الرحلات أو حالات الطوارئ الطبية.