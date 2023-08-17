رياضة كفر الشيخ تنظم مسابقة "أسرع ولد وبنت"

نظمت، مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، المسابقة الرياضيه "أسرع ولد وبنت"، بملعب مركز شباب مدينة قلين بمشاركة 100 لاعب ولاعبة من أعضاء مراكز الشباب. المسابقة تنظمها إدارة التنمية الرياضية ضمن فعاليات مبادرة "صيف شبابنا"، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ و توجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل الوزارة، أن مؤسسة الشباب والرياضة تحرص على نشر ثقافة ممارسة الرياضة بشكل عام من خلال البرامج الرياضية والفعاليات المتنوعة التي تقيمها من خلال مراكز الشباب والأندية، وتعد ممارسة رياضة الجري لمسافات طويلة أو متوسطة كل أسبوع إلى أسبوعين ، حماية لصحة القلب ، و تجنب خطر الإصابة بأمراضه، كما أن رياضة الجري ضمن تمارين القلب التي يمكن أن تزيد من أنشطة عمل القلب، ويجعل حجمه أكبر ، قادرًا على استيعاب المزيد من الأكسجين الذي يحتاجه الجسم محافظا على تجديد الدورة الدموية في جسم اللاعب.

نظمت المسابقة بإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديريه للرياضة ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازى مدير إدارة التنمية الرياضية ومحمود الدوح مدير إدارة شباب قلين وفريق عمل الإدارة ومراكز الشباب.