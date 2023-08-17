المالكي يثمن الموقف الفنزويلي الداعم لفلسطين

ثمن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، مواقف جمهورية فنزويلا البوليفارية الثابتة والداعمة لدولة فلسطين ولحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة.

جاء ذلك لدى استقباله، اليوم الخميس، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية المعتمد لدى دولة فلسطين ماهر طه، حيث أبلغه رسميا بقرار الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لدى دولة فلسطين من مكتب تمثيل إلى مستوى سفارة.

ورحب المالكي بهذا القرار التاريخي، الذي يأتي تتويجا لمتانة العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين وشعبيهما، مؤكدا أن فنزويلا تقف دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني وتعتبر القضية الفلسطينية هي قضية فنزويلا وفي صلب اهتماماتها، وتقدم على الدوام دعمها اللامحدود لدولة فلسطين في مختلف المجالات.

من جانبه، نقل السفير طه تحيات الرئيس مادورو إلى نظيره الرئيس محمود عباس، وتحيات وزير الخارجية الفنزويلي إلى الوزير المالكي، كما وجه دعوة لرئيس دولة فلسطين ووزير الخارجية والمغتربين لزيارة فنزويلا، مؤكدا استمرار بلاده بتقديم الدعم لدولة فلسطين في توجهاتها الدولية.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، بحث الطرفان تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين ونقلها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.