بيراميدز يقترب من التعاقد مع موهبة الزمالك

اقترب مصطفي شكري لاعب الزمالك الشاب من الإنتقال إلي نادي بيراميدز في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مصدر لـ"البوابة نيوز" إن مصطفى شكري عقد جلسة مع مسئولين بنادي بيراميدز في الساعات الماضية من أجل الاتفاق على تفاصيل الصفقة وإتمام التعاقد مع الفريق.

يذكر أن مصطفى شكري وقع عقود مع ناديه الزمالك بعد تصعيده من قطاع الناشئين قبل البطولة العربية بيوم واحد ولكنه لم يشارك مع الفريق الابيض بسبب أزمة القيد ومن المحتمل أن يرحل مجانا بسبب وقف القيد.

وكان المدير الفني الكولومبي للزمالك أوسوريو طالب بالإبقاء على اللاعب لأنه يعتبر من المواهب النادرة في نادي الزمالك ولكن أزمة القيد جعلت اللاعب يدرس العروض التي تلقاها أبرزها من نادي بيراميدز الذي اقترب من حسم الصفقة.

ويجيد مصطفي شكري اللعب في مركز الجناح الأيمن والأيسر والظهير الأيسر ولفت الانظار في الفترة الأخيرة مع الزمالك وتم تصعيده للفريق الأول.

وكان نادي بيراميدز نجح في التعاقد كل ثنائي الزمالك الشاب سيف فاروق جعفر لاعب وسط الفريق الابيض ويوسف أسامة نبيه جناح نادي الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.