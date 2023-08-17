رابطة الأندية: مروان عطية وبوبو أفضل ثنائي خط وسط بالدوري المصري

أعلنت رابطة الأندية المحترفة عن أفضل ثنائي خط وسط في الدوري الممتاز للموسم المنقضي وذلك في الاستفتاء الذي أجرته الرابطة بتصويت الجماهير.

وفاز مروان عطية لاعب الأهلي ومحمد رضا بوبو نجم بيراميدز الجديد ولاعب فيوتشر السابق بجائزة أفضل ثنائي خط وسط للموسم الماضي.

ونشرت رابطة الأندية المحترفة عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” صورة للثنائي وعلقت عليها: “الأفضل في الموسم بناءً على تصويت الجمهور على جميع منصات رابطة الأندية المحترفة.. مروان عطية ومحمد رضا بوبو هما ثنائي خط الوسط الأفضل لـ موسم 2022/2023” .

وتفوق مروان عطية على كلا من زميله أليو ديانج لاعب الأهلي ومحمود حمادة لاعب فاركو ومهند لاشين لاعب فيوتشر، بينما تفوق محمد رضا بوبو على كلا من إلياس الجلاصي لاعب المصري البورسعيدي وبلاتي توريه لاعب بيراميدز ومورو ساليفو لاعب الاتحاد السكندري.