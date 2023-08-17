ads
الخميس 17 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رابطة الأندية: مروان عطية وبوبو أفضل ثنائي خط وسط بالدوري المصري

مروان عطيبة ومحمد
مروان عطيبة ومحمد رضا بوبو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت رابطة الأندية المحترفة عن أفضل ثنائي خط وسط في الدوري الممتاز للموسم المنقضي وذلك في الاستفتاء الذي أجرته الرابطة بتصويت الجماهير.

وفاز مروان عطية لاعب الأهلي ومحمد رضا بوبو نجم بيراميدز الجديد ولاعب فيوتشر السابق بجائزة أفضل ثنائي خط وسط للموسم الماضي.

ونشرت رابطة الأندية المحترفة عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” صورة للثنائي وعلقت عليها: “الأفضل في الموسم  بناءً على تصويت الجمهور على جميع منصات  رابطة الأندية المحترفة.. مروان عطية ومحمد رضا بوبو هما ثنائي خط الوسط الأفضل لـ موسم 2022/2023” .

وتفوق مروان عطية  على كلا من زميله أليو ديانج لاعب الأهلي ومحمود حمادة لاعب فاركو ومهند لاشين لاعب فيوتشر، بينما تفوق محمد رضا بوبو على كلا من إلياس الجلاصي لاعب المصري البورسعيدي وبلاتي توريه لاعب بيراميدز ومورو ساليفو لاعب الاتحاد السكندري.

 

رابطة الأندية المحترفة أفضل ثنائي خط وسط مروان عطية لاعب الأهلي محمد رضا بوبو نجم بيراميدز