الزمالك يخسر أمام العربي الكويتي بالبطولة العربية لليد.. صور

خسر الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، بنتيجة 33-32 أمام فريق العربي الكويتي، في اللقاء الذي جمع الفريقان اليوم الخميس، ضمن ثاني مباريات الفريق الأبيض بالبطولة العربية لكرة اليد المقامة في المملكة العربية السعودية.

لقطة من مباراة الزمالك والعربي الكويتي

وحقق الزمالك الفوز، أمس الأربعاء، في أولى مبارياته بالبطولة على حساب فريق عين التوتة الجزائري بنتيجة 34-28.

ومن المقرر أن يخوض فريق الزمالك ثالث مبارياته بالبطولة غدا الجمعة أمام فريق الهدى السعودي.

لقطة من مباراة الزمالك والعربي الكويتي

ويتواجد فريق الزمالك في المجموعة الثانية بالبطولة العربية مع كل من: الهدى السعودي والعربي الكويتي ووفاق عين التوتة الجزائري والشعلة اليمني.

يقود كوماندوز يد الزمالك أحمد رمضان مديرًا فنيًا، وإيهاب محسن مساعد مدرب، وحمادة عبد الباري مدير الفريق، ومحمد أشرف طبيبًا، وأحمد صلاح مدرب أحمال، وعادل إمام مديرًا إداريًا ومحمد سامي إداريًا.

يذكر أن فريق كرة اليد رجال بالزمالك من الفرق المميزة التى تحصد الألقاب المحلية والأفريقية والعربية بشكل دائم، وهو ما يجعل جماهير الزمالك تتابع مبارياته وتسانده بشكل كبير.