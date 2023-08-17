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الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

برشلونة يعلن إصابة رونالد أراوخو

رونالد أراوخو
رونالد أراوخو
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كشف نادى برشلونة الإسبانى، اليوم الخميس، عن إصابة لاعبه رونالد أراوخو، لاعب الفريق، وعن شرط عودته للملاعب.

حيث أعلن نادى برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "توتير"، فى بيان عن أن الفحوصات الطبية أكدت إصابة نجم الفريق رونالد أراوخو في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر، مشيرا إلى أن مدة الغياب عن الملاعب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة.

وجاء مضمون البيان كالتالى: "إصابة رونالد أراوخو في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر، مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

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