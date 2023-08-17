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الخميس 17 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس "مياه الفيوم" يتفقد سير العمل بمشروع الصرف الصحى في فرقص.. "صور"

جانب من الجولة والمتابعة
جانب من الجولة والمتابعة
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تفقد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، سير العمل بمشروع الصرف الصحى بقرية فرقص بمركز طامية، حيث تابع الأعمال المدنية بمحطة الرفع الرئيسية التى تبلغ طاقتها التصميمية ٢٩٣٧٦م٣ يوم  ومحطة الرفع الفرعية بطاقة تصميمية تبلغ ٣٤٥٦ م٣ يوم .

أشار "النجار" إلى أن قرية فرقص هى إحدى القرى المبللة التى يرتفع بها منسوب المياه الجوفية، وأن مشروع الصرف الصحى بها توقف فى عام ٢٠١١ لعدم توافر الاعتمادات المالية وقد تم استئناف العمل فى عام  ٢٠٢١ بعد توفير الاعتمادات المالية المطلوبه ويخدم  المشروع قرى ابو طالب وتوابعها، كفر عميرة، الحطى، سرسنا، وفرقص .

وأضاف أن المشروع يتكون من محطتى رفع رئيسية فرعية وشبكات صرف صحى تبلغ ١٥ كم، كما يتضمن تنفيذ عدد ٢ خط طرد باطوال تبلغ ٤.٣ كم قطر ٧٠٠ مم ،٥٠٠ م قطر ٣٠٠ مم ،بتكلفة اجمالية ٥٧ مليون جنيه ، وبلغت نسبة التنفيذ الاجمالية ٩٠ %  ومن المتوقع الانتهاء من كافة الأعمال بنهاية العام الحالى .

وأكد رئيس الشركة خلال جولته أن الشركة تولى إهتماماً كبيراً لاستكمال جميع المشروعات القائمة وتوعية المواطنين بهدف الحفاظ على الإستثمارات التى تضخها الدولة فى هذا القطاع الحيوى وصولاً لتقديم أفضل خدمة للمواطنين وبأعلى كفاءة .

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مياه الفيوم جولة تفقدية مشروع الصرف الصحي بفرقص مركز طامية شركة مياه الشرب بالفيوم