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الخميس 17 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة الفيوم تعقد اجتماع مجلس إدارة المدن الجامعية

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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عقد مجلس إدارة المدن الجامعية، بجامعة الفيوم، اجتماعه الدوري، وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وبرئاسة الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. 

بحضور الدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية، الدكتور عبير ياسين بياض عضو هيئة التدريس بكلية التربية النوعية، الدكتور أسامة شرابي مدير عام الادارة العامة للمدن الجامعية، حسني الجارحي مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب، وذلك اليوم الخميس. 

وأشار الدكتور محمد فاروق الخبيري مناقشة المجلس تطبيق نظام دارك الجديد للتسكين الخاص بالمدن الجامعية، والذي صمم في ضوء التوجيهات نحو ميكنة جميع الأنظمة بجامعة الفيوم.

كما تم مناقشة لائحة المدن الجامعية والتغذية، وموعد بدء التسكين بالمدن الجامعية، وذلك للعام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٤

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جامعة الفيوم اجتماع مجلس إدارة المدن الجامعية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم المدن الجامعية بالفيوم