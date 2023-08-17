"أسنان الفيوم" تحصل على المركز الثالث بمسابقة كأس IDEX لأوائل الجامعات المصرية

صرحت الدكتور لمياء إبراهيم عميد كلية طب الأسنان بجامعة الفيوم، حصول الكلية على المركز الثالث في مسابقة كأس ايديكس لأوائل الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية على مستوى كليات طب الأسنان.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأوضحت “إبراهيم” أن المسابقة أقيمت خلال الفترة من ١٦ وحتى ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ وشارك خلالها ٢٥ جامعة مصرية، وذلك على هامش المؤتمر والمعرض العالمي لطب الأسنان- مصر ٢٠٢٣، وشارك في المسابقة فريق من الكلية مكون من ٢ طلاب من أوائل الفرقة الخامسة و٢ طلاب من أوائل الفرقة الرابعة، وطبيب امتياز، وكانت المسابقة في تخصصات العلاج التحفظي وعلاج الجذور والتركيبات الثابتة والمتحركة وجراحة الفم والأسنان وطب أسنان الأطفال وتقويم الأسنان.