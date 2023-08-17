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الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رئيس الاتحاد السكندري يستقبل لاعب الفريق الأنجولي مابولولو

رئيس الاتحاد السكندري
رئيس الاتحاد السكندري يستقبل الأنجولي مابولولو هداف الدوري
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حرص محمد مصيلحى رئيس نادي الاتحاد السكندري، على استقبال الأنجولي مابولولو، هداف الدورى، مساء اليوم الخميس، عقب عودته من بلاده وخوضه لتدريبات الفريق، لتهنئته على المستوى المتميز والرائع الذى ظهر به الموسم المُنقضى وتتويجه بلقب هداف الدورى المصرى.

وجاء استقبال رئيس نادي الاتحاد السكندري موبولولو لدعمه وتحفيزه للاستمرار على نفس هذا الأداء خلال الموسم الجديد.

وأكد رئيس نادي الاتحاد السكندري، لـ"مابولولو"، على تقدير الجميع داخل قلعة زعيم الثغر لمجهوداته وأداءه  وإلتزامه خلال الفترة الماضية، متمنيًا له كل التوفيق مع زعيم الثغر خلال الموسم الجديد.

وفي السياق ذاته، أعلن محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن عدم وجود نية لبيع المحترف مابولولو، هداف الدوري الممتاز للموسم المنقضي 2021_2022، رغم وجود عروض مغرية مالية لضمه سواء داخلية أو خارجية.

ويعد مابولولو من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني داخل الملعب، وسجل مابولولو مع الاتحاد السكندري ١٤ هدفا مع زعيم الثغر،ليصبح هداف الدوري المصري.

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