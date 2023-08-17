ندوات توعوية وتثقيفية لوحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بأسوان

تواصل مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، والمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية سلسلة النجاحات، حيث أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لوحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالمحافظة بتكثيف جهودها من خلال تنفيذ وعقد الندوات التوعوية والتثقيفية الهادفة لرفع الوعى لدى المواطنين بمختلف القضايا المجتمعية، وخاصة فيما يتعلق بتعزيز مكونات وعناصر الترابط الأسرى وذلك بالتنسيق مع وحدة حياة كريمة ومنطقة وعظ أسوان، وبإشراف ومتابعة من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ.

وأكد “عطية” على أهمية مثل هذه الندوات فى تعزيز روح الولاء والإنتماء، فضلًا عن تحقيق الأهداف المتعددة للحفاظ على الأسرة، وتقديم كافة أوجه الدعم لاستمرار ترابطها، وتكاتفها من أجل تحقيق مستقبل أفضل لكل أفرادها.

ومن جانبها أوضحت دعاء فتحى مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، بأنه بناءًا على تكليفات محافظ أسوان تم تنظيم الندوة التعريفية الأولى عن الترابط الأسرى بقروى أبو الريش بحضور 150 سيدة ورجل من أهالى أبو الريش، وأيضًا جابر فتحى رئيس القرية، لافتة إلى أنه قام بإدارة الندوة الشيخ عبد الله محمد واعظ بمنطقة وعظ أسوان، والذى تحدث عن أن الترابط الأسرى يمثل ضرورة هامة للحفاظ على كيان الأسرة وهو ما تحث عليه الأديان السماوية، ويتطلب ضرورة التعاون والمشاركة وتبادل الأراء، ويسبقه الإختيار الصحيح من ولى الأمر للزوج أو الزوجة لتلافى تفكك الأسرة مستقبليًا.

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