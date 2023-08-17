طب أسنان الفيوم تحصد المركز الثالث في مسابقة كأس IDEX لأوائل الجامعات المصرية

أعلنت الأستاذ الدكتور لمياء إبراهيم عميد كلية طب الأسنان بجامعة الفيوم، حصول الكلية على المركز الثالث في مسابقة كأس ايديكس لأوائل الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية على مستوى كليات طب الأسنان.

جاء ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الأستاذ الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأوضحت عميد الكلية، أن المسابقة أقيمت خلال الفترة من ١٦ وحتى ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ بمشاركة ٢٥ جامعة مصرية، على هامش المؤتمر والمعرض العالمي لطب الأسنان- مصر ٢٠٢٣، كما شارك في المسابقة فريق من الكلية مكون من ٢ طلاب من أوائل الفرقة الخامسة و٢ طلاب من أوائل الفرقة الرابعة، وطبيب امتياز، وكانت المسابقة في تخصصات العلاج التحفظي وعلاج الجذور والتركيبات الثابتة والمتحركة وجراحة الفم والأسنان وطب أسنان الأطفال وتقويم الأسنان.