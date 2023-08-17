وفد الفاو يزور أسوان لتتفيذ أنشطة مشروع "تعزيز الزراعة مناخياً"

زار وفد من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ( الفاو ) محافظة أسوان تنفيذاً لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان وذلك برئاسة الدكتور حسين رأفت مدير مشروع تعزيز الممارسات الذكية مناخياً والتنوع البيولوجى الزراعى لتحسين القدرة على التكيف للمجتمعات فى مصر العليا والدلتا.

التقى الوفد بمدير مديرية الزراعة المهندسة أمانى بدر ، بحضور الدكتور يوسف خميس نائب رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة ، والدكتور أشرف الصادق المستشار الفنى للمشروع ، وأيضاً الينا نواكو المنسق الإدارى للمشروع ، والدكتور أحمد حمدى منسق المحافظات ، والمهندسة رنا حجازى منسق ميدانى ، وذلك لإختيار القرى الواعدة لتنفيذ أنشطة مشروع " تعزيز الزراعة مناخياً والتنوع البيولوجى الزراعى لدعم القدرة التكيفية للمجتمعات الريفية الضعيفة " التى تأتى فى إطار المشروعات التى يتم تنفيذها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " .

من جانبها أوضحت المهندسة أمانى بدر أن تعزيز الزراعة الذكية مناخياً وتحقيق التنوع البيولوجى الزراعى يتم عن طريق إنشاء مدارس حقلية للمزارعيين وذلك لإقامة محاصيل وسلالات أفضل قادرة على مواجهة التغيرات المناخية ، لافتاً إلى أنه يضاف لذلك تطوير منظومة الأمن الغذائى عن طريق حفظ المزروعات وتطوير المنتجات الزراعية والألبان ، كما تهدف إلى إنشاء مدارس خاصة لمزارعى النخيل للمحافظة على الأنواع المهددة وتطوير إستخدام مخلفات النخيل مثل "الكمبوست".

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