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الخميس 17 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مصر في المجموعة الثانية بدورة الألعاب الأفريقية للسلة الباراليمبية

منتخب مصر
منتخب مصر
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أسفرت قرعة بطولة دورة الألعاب الأفريقية لكرة السلة التي تقام في غانا خلال الفترة من 1 إلى 13 سبتمبر المقبل، عن وقوع المنتخب المصرى فى المجموعة الثانية بجانب منتخبى كينيا والسنغال.

تضم المجموعة الأولى منتخبات غانا و الجزائر و أوغندا، والمجموعة الثالثة جنوب أفريقيا و نيجيريا بالإضافة إلى جمهورية افريقيا الوسطى، وعلى مستوى المجموعة الرابعة المغرب وأنجولا والكونغو الديمقراطية

ودخل المنتخب معسكر في صالة 6 أكتوبر حتى موعد السفر إلى غانا ، ومن المقرر أن تكون أول 48 ساعة لعملية التصنيف ، ثم خوض المنافسات.

دورة الألعاب الأفريقية لكرة السلة المنتخب المصري المجموعة الثانية كينيا والسنغال احمد محمدي