مصر في المجموعة الثانية بدورة الألعاب الأفريقية للسلة الباراليمبية

أسفرت قرعة بطولة دورة الألعاب الأفريقية لكرة السلة التي تقام في غانا خلال الفترة من 1 إلى 13 سبتمبر المقبل، عن وقوع المنتخب المصرى فى المجموعة الثانية بجانب منتخبى كينيا والسنغال.

تضم المجموعة الأولى منتخبات غانا و الجزائر و أوغندا، والمجموعة الثالثة جنوب أفريقيا و نيجيريا بالإضافة إلى جمهورية افريقيا الوسطى، وعلى مستوى المجموعة الرابعة المغرب وأنجولا والكونغو الديمقراطية

ودخل المنتخب معسكر في صالة 6 أكتوبر حتى موعد السفر إلى غانا ، ومن المقرر أن تكون أول 48 ساعة لعملية التصنيف ، ثم خوض المنافسات.