وزير الرياضة: نعمل على توفير فرص عمل للشباب للحد من البطالة وتدوير عجلة الإنتاج

التقي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية، علاء فاروق رئيس مجلس ادارة البنك الزراعي المصري وذلك لبحث سبل التعاون بين الطرفين.

وأشار صبحي الى وجود العديد من المشروعات التى تتفذها الوزارة للشباب والفتيات المصريين بمختلف مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية ومنها مشروعات "ايجي تراك- أندية الفتاة والمرأة- تطوير بعض مراكز الشباب "

وأوضح وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، أن مبادرة عربات مصر (ايجي ترك) وحدات الطعام المتنقلة والتى تنفذها الوزارة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والتى تهدف إلى توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب من الجنسين وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والقضاء على البطالة .

وتناول اللقاء مع رئيس مجلس ادارة البنك الزراعى المصرى بحث آليات المساهمة فى تمويل مشروع عربات الطعام المتنقلة (ايجي ترك) فى محافظة الفيوم كمرحلة اولى من خلال تقديم قروض للشباب بتسهيلات وفوائد ميسرة بالإضافة الى تسهيل عملية تخصيص الاماكن والتراخيص داخل المحافظة من خلال وزارة التنمية المحلية ومحافظة الفيوم .

وكانت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب قد اعلنت بوقت سابق بدء التسجيل في مبادرة "إيجى ترك " لوحدات الطعام المتنقلة داخل مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية.

كما أشار صبحي الى إمكانية التعاون مع البنك الزراعي فى اقامة نادى للمشروعات المتناهية الصغر لأندية الفتاة والمرأة من خلال تقديم الدعم المالى من قبل البنك الزراعي للمشروعات المتناهية الصغر على أن يتم عمل مقر دائم لهم داخل مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية.

وركز الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أهمية توفير فرص عمل للشباب والحد من البطاله لتدوير عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني .

من جانبه أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي أن الهدف الرئيسي للبنك هو إتاحة الفرصة للشباب لإدارة تلك المشاريع المتناهية الصغر والتى ستساهم فى توفير حياة كريمة له وتحسين جودة الحياة للشباب المصري.

وعلى هامش اللقاء توجه علاء فاروق رئيس البنك الزراعي بدعوة وزير الشباب والرياضة للتواجد باحتفالية البنك بيوم الفلاح يوم ٩ سبتمبر المقبل والذي سيقوم البنك الزراعي خلاله بالاحتفال بتجهيز ١٠ فتيات للزواج يتكفل بهم البنك .

حضر اللقاء اللواء ضياء عبد الحميد سكرتير عام محافظ الفيوم، وسامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري.