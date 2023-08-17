الزمالك يصرف جزءا من مستحقات أوسوريو خوفا من فسخ العقد

صرف مجلس إدارة الزمالك، شهرين من مرتب الكولومبي أوسوريو مدرب الفريق الأبيض وذلك خوفا من فسخ العقد من قبل المدرب نظرا لتأخر صرف مستحقاته.

ويتبقى للمدرب شهر إضافي لم يصرف، حيث ستقوم إدارة الزمالك بصرفه في الفترة القليلة المقبلة، ليحصل المدرب على كافة مستحقاته .

ويعود لاعبو الزمالك لاستئناف التدريبات يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، استعدادا للموسم الجديد، الذى يشهد مشاركة الفارس الأبيض في العديد من البطولات المحلية وكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وينتظر الزمالك في الموسم الجديد المشاركة في الدوري الممتاز، وسوبر النخبة بالإمارات بمشاركة 4 فرق، وكأس الكونفيدرالية الأفريقية، وكأس مصر عن النسخة الماضية التي وصل فيها الزمالك لنصف النهائي، وكأس مصر عن النسخة الجديدة للموسم الجديد.

ويقود الزمالك في الموسم الجديد المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، حيث تتمسك الإدارة باستمراره وترفض المجازفة بالتعاقد مع مدرب جديد سواء أجنبي أو محلي.ِ