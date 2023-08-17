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الخميس 17 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الليلة.. بونو فى الهلال والإعلان الرسمى خلال ساعات

بونو
بونو
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كشفت بعض المصادر السعودية المقربة من نادى الهلال السعودى، عن انتهاء صفقة الحارس المغربي ياسين بونو، نجم نادي إشبيلية الإسبانى، والإعلان الرسمى سيكون خلال ساعات قليلة.

وأكد المصدر على تصريح خوسيه لويس مينديليبار المدير الفني لفريق إشبيلية الإسبانى، بأن الحارس المغربي سينتقل إلى الدورى السعودى، وان الحارس وقع بالفعل على عقد انتقاله مع الهلال.

ويعتبر بونو ، أحد أبرز الأسماء التي ارتبطت بالانتقال إلى أكبر الأندية الأوربية مؤخرا مثل ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني، إلا انه فاضل مجاروة نجوم العالم فى الدورى السعودى للمحترفين "روشن".

نادى الهلال السعودى ياسين بونو إشبيلية خوسيه لويس مينديليبار