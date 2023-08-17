الليلة.. بونو فى الهلال والإعلان الرسمى خلال ساعات

كشفت بعض المصادر السعودية المقربة من نادى الهلال السعودى، عن انتهاء صفقة الحارس المغربي ياسين بونو، نجم نادي إشبيلية الإسبانى، والإعلان الرسمى سيكون خلال ساعات قليلة.

وأكد المصدر على تصريح خوسيه لويس مينديليبار المدير الفني لفريق إشبيلية الإسبانى، بأن الحارس المغربي سينتقل إلى الدورى السعودى، وان الحارس وقع بالفعل على عقد انتقاله مع الهلال.

ويعتبر بونو ، أحد أبرز الأسماء التي ارتبطت بالانتقال إلى أكبر الأندية الأوربية مؤخرا مثل ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني، إلا انه فاضل مجاروة نجوم العالم فى الدورى السعودى للمحترفين "روشن".