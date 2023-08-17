دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف أحياء سكنية بقذائف عنقودية

الخميس 17/أغسطس/2023 - 03:30 م

أفادت سلطات جمهورية دونيتسك، اليوم /الخميس/ بأن القوات الأوكرانية قصفت أحياء سكنية في مدينة دونيتسك بالقذائف العنقودية.

وأكدت السلطات في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، أن قوات كييف قصفت أيضا مدينة جورلوفكا شمالي الجمهورية وبلدات أخرى بالأسلحة الثقيلة.

وأضافت أن الوحدات الأوكرانية استهدفت أراضى الجمهورية 18 مرة منذ فجر اليوم بأكثر من 50 قذيفة.

و تلقت أوكرانيا ذخائر عنقودية من الولايات المتحدة كجزء من حزمة مساعدات عسكرية أخرى.