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الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف أحياء سكنية بقذائف عنقودية

الحرب الاوكرانية
الحرب الاوكرانية
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 أفادت سلطات جمهورية دونيتسك، اليوم /الخميس/ بأن القوات الأوكرانية قصفت أحياء سكنية في مدينة دونيتسك بالقذائف العنقودية. 
وأكدت السلطات في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، أن قوات كييف قصفت أيضا مدينة جورلوفكا شمالي  الجمهورية وبلدات أخرى بالأسلحة الثقيلة.
وأضافت أن الوحدات الأوكرانية استهدفت أراضى الجمهورية 18 مرة منذ فجر اليوم بأكثر من 50 قذيفة.
 و تلقت أوكرانيا  ذخائر عنقودية من الولايات المتحدة كجزء من حزمة مساعدات عسكرية أخرى.

دونيتسك القذائف العنقودية كييف