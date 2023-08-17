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الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مدرب إشبيلية يعلن رحيل بونو إلى الهلال السعودى

ياسين بونو
ياسين بونو
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أعلن خوسيه لويس مينديليبار المدير الفني لفريق إشبيلية الإسبانى، رحيل حارس مرماه المغربى ياسين بونو، إلى الهلال السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الجارى.
وكشف مينديليبار فى تصريحاته لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن رحيل بونو، عقب الخسارة ضد مانشستر سيتي، أمس الأربعاء، بركلات الترجيح بكأس السوبر الأوروبي.
وأفادت بعض التقارير بأن الهلال السعودى توصل لاتفاق مع إشبيلية على التعاقد مع ياسين بونو، مقابل 19 مليون يورو كرسوم ثابتة، بالإضافة إلى متغيرات إضافية لتصل الصفقة إلى 21 مليون يورو، مشيرًا إلى أن بونو سيرتبط بعقد مع الهلال لمدة 3 سنوات.
 

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