برلماني: إحالة مخرجات الحوار الوطني للجهات المعنية تدخلها دائرة التنفيذ وصنع القرار

الخميس 17/أغسطس/2023 - 03:26 م

أكد النائب خالد مصطفى عبد الوهاب عضو بمجلس الشيوخ، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بحزب مستقبل وطن، أهمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإحالة مخرجات الحوار الوطني للجهات المعنية والتشريعية لدراستها. قائلا: قرار مهم وجاد من القيادة السياسية لتحويل توصيات الحوار الوطني لسياسات فاعلة على الأرض.

وأبدى النائب خالد مصطفى فى تصريحات صحفية له اليوم الخميس، استعداده لصياغة تشريعات معززة لقرار الإحالة، وترجمة هذه المخرجات الحوار الوطني في صورة تشريعات ان لزم الأمر، تجاوبا مع قرارالرئيس وجدية الحوار الوطني.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن ثراء المناقشات والجلسات في الحوار الوطني اثمرت مخرجات وتوصيات قوية، رفع بعضها للرئيس وهو ما ينبىء بتوصيات ومخرجات أكبر لكل الجلسات بالتوالي فيما بعد.

وتابع، إن مخرجات وتوصيات الحوار الوطني انطلاقة قوية نحو الجمهورية الجديدة، وإحالة مخرجات الحوار الوطني للجهات المعنية والتشريعية، من جانب الرئيس خطوة مهمة للغاية، تدخل بالحوار الوطني لدائرة التنفيذ وصنع القرار، وتؤكد إصرار القيادة السياسية على إنجاح الحوار الوطني بكل مخرجاته.