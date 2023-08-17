لجان مكبرة للمرور على المستشفيات الحكومية في محافظة دمياط

أرسل الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط لجنة مشكلة من الإدارات الهندسية ومكافحةالعدوى والسلامة والصحة المهنية والمكتب الفنى للمرور على مستشفى ميت ابو غالب المركزى؛ للوقوف على سير العمل ومدى الانضباط الطبى والإداري ومتابعة رفع كفاءة الاثاث الطبي وتجهيزات الاستقبال والطوارئ طبقا للاشتراطات الصحية والمعايير القياسية لمكافحة العدوى وسياسات الجودة وتوافر أدوية ومستلزمات الطوارئ وانتظام العمل بالعيادات الخارجية والاستقبال وقسم الكلي والاطمئنان علي الأجهزة الكهروميكانيكية (المصاعد والمولدات) والتوصية بحل المشكلات والمعوقات وإيجاد الحلول بالتعاون مع إدارة المستشفي لضمان تقديم خدمة طبية آمنه للمرضى.

وأكد وكيل وزارة الصحة بدمياط على إستمرار الحملات المكثفة لمتابعة المنشآت الطبية الحكومية والغير حكومية في مختلف مراكز ومدن المحافظة للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين بمحافظة دمياط.

وقامت لجان المتابعة التابعة لمكتب وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط بقيادة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط ،بالمرور علي مستشفيات دمياط العام والحميات والصدر والزرقا والسرو والروضة وفارسكور فجرا للتأكد من الانضباط الإدارى ومدى أداء الخدمة الطبية والعلاجية وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية وإجراءات استقبال الحالات والاحالة وبدأت الجولات خلال الساعات الأولي من الصباح لتفقد سير العمل باقسام الاستقبال والطوارئ والعنايات المركزة والاقسام الداخلية.

وشدد وكيل الوزارة على تواجد المدير المناوب و الفرق الطبية في اماكن عملها ورصد كافة الملاحظات وتذليل اى مشكلات والالتقاء بالمرضى ومرافقيهم والاستماع الى متطلباتهم للتعرف على مدى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة والرعاية الطبية ووضع حلول عاجلة لاية مشكلات.

وتأتي تلك الجولات في إطار حرص مديرية الصحة بدمياط على تقديم افضل خدمة طبية لائقة للمواطنين.

وأعلنت مديرية الصحة بدمياط عن إستئناف عمل القوافل الطبية العلاجية بشهر أغسطس الجاري والتى تستهدف (7) قرى بعدة مراكز بدمياط، وذلك تيسيرًا على المواطنين بالأماكن البعيدة وتخفيف الضغط على المستشفيات.