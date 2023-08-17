"العزاوي": الحكومة العراقية ملتزمة بمحاربة تهريب العملة ومواجهة ارتفاع سعر الصرف

الخميس 17/أغسطس/2023 - 03:14 م

قال الدكتور رائد العزاوي مدير مركز الامصار للدراسات الاستراتيجية ان الحكومة العراقية تخوض معركة كبيرة لإزاحة الفئات غير الشرعية التي تستولي على العملة الصعبة، وانها تواجه تحديات كبيرة في سبيل ضبط سعر صرف الدينار العراقي.

وبين العزاوي خلال حوار صحفي مع مجموعة من الاعلامين الغربين المقيمين في جمهورية مصر العربية والذين زاروا موسسة " الأمصار "، ان العراق يواجه تحديات اقتصادية وسياسية وان هناك جهود تبذل من اجل أبعاد العراق عن الصراعات الاقليمية، وان يعود العراق للعب دوره الاقليمي والعربي.

وردا على سؤال لمراسل صحيفة "طوكيو " اليابانية حول عدم مشاركة السيد محمد شياع السوداني في الانتخابات البلدية المقبلة، قال العزاوي: هذه خطوة مهمة تحسب للسيد السوداني، ودليل على ان الحكومة العراقية برئاسته تعمل على نجاح الانتخابات، وافساح المجال امام جميع القوى السياسية للمشاركة وضمان حيادية الحكومة.

كما تطرق العزاوي للتحركات الامريكية في المنطقة واشار الى اهمية انهاء النزاع المسلح في سوريا بما يحفظ وحدة وسلامة اراضي سوريا، وان الدور المهم الذي تلعبه مصر في مساعدة كافة الاشقاء في ليبيا هو دور محوري وضروري كما ان الدور الايجابي والمهم لمصر في فلسطين يجمع كافة الفرقاء السياسيين هو محل ثقة واحترام لدى ألشعب الفلسطيني الذي يقدر دور مصر ودور الرئيس عبد الفتاح السيسي.