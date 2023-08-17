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الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

هالاند على رأس المرشحون للأفضل بالبريميرليج.. وصلاح خارج القائمة

صلاح
صلاح
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خرج الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزى، من قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة الأفضل فى بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز لموسم 2022-2023، حسبما كشف اتحاد اللاعبين المحترفين فى إنجلترا.
وكشف الحساب الرسمى لاتحاد اللاعبين المحترفين بإنجلترا، على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، عن قائمة تضم 6 لاعبين مرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى لعام 2023.
ويعتبر محمد صلاح هو حامل لقب جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى من اتحاد اللاعبين المحترفين فى إنجلترا، العام الماضى 2022 وللمرة الثانية في مسيرته بعد التتويج بها موسم 2017-2018.


وجاءت قائمة المرشحون لجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى للعام الماضى كالتالى:
إيرلينج هالاند – مانشستر سيتي.

هاري كين – توتنهام.
كيفن دي بروين – مانشستر سيتي.
جون ستونز – مانشستر سيتي.
بوكايو ساكا – أرسنال.
مارتن أوديجارد – أرسنال.

هالاند محمد صلاح ليفربول قائمة المرشحون لجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى