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الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إيطاليا: وصول 360 مهاجرًا إلى جزيرة لامبيدوزا

مهاجرين
مهاجرين
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أعلنت مصادر أمنية إيطالية، تواصل عمليات وصول قوارب المهاجرين خاصة في جزيرة لامبيدوزا، حيث تم تسجيل 360 مهاجرا إلى الجزيرة. 
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية /أكي/ عن المصادر ذاتها القول، إن رجال هيئة حماية الموانئ اعترضوا 3 قوارب على متنهم ما يقارب 186 شخصا وذلك على بعد 10 ـ 12 ميلًا بحريًا عن ساحل الجزيرة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن 5 مجموعات أخرى من ال قوارب اقتربت من سواحل البلاد، كان مجموع الأشخاص عليها 174 شخصًا (بينهم 18 امرأة و5 قاصرين)، وقد تم اعتراض هذه ال قوارب من قبل قوات خفر السواحل.
وأشارت المصادر إلى أنه في غضون ذلك تتواصل عملية نقل المهاجرين بالتنسيق مع وزارة الداخلية، إذ يتم ترتيب خطة ضخمة لنقل حوالي 800 شخص من جزيرة لامبيدوزا.

جزيرة لامبيدوزا مهاجرين ايطاليا