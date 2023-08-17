قصور الثقافة تواصل تقديم عروض قنا والغربية للفنون الشعبية ضمن ليالي "ثقافتنا في إجازتنا"

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم العروض الفنية مسرح قصر ثقافة العريش، ضمن فعاليات مبادرة "ثقافتنا في أجازتنا"، بعدة مدن ساحلية.

وقدمت فرقة قنا للفنون الشعيبة فقرات فرقة قنا للفنون الشعبية لتشمل عروضا متنوعة وغناء فردي بقيادة الفنان أحمد فؤاد، منها "تابلوه زراعة قصب السكر، التنورة، الفرح القناوي".

وتضمن البرنامج المقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة أحمد الشافعي، عرضا لفرقة الغربية للفنون الشعبية قدمت به فقرات رائعة أمام الجهور السيناوى منها، حمص وحلاوة طنطا، الحجالة، فقرة تابلوه فلاحي قطن بلدنا، فقرة ذكر، التنورة"، وسط اعجاب وفرحة من اهالى شمال سيناء والمصيفين.

وتقام الفعاليات بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء برئاسة أمل عبدالله، وفرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحاني، وتستمر حتى ٣١ أغسطس الحالي.

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