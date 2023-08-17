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الخميس 17 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

اتحاد الصناعات يستقبل وفدًا من الصناع العراقيين لبحث التعاون المشترك

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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قال المهندس محمد البهي،  رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، أنه من منطلق دور اتحاد الصناعات في تبادل الرؤية و الزيارات لزيادة الاستثمارات في السوق المصري، والتعاون مع الأشقاء من حافة البلدان العربية، عقدت لجنة التعاون العربى بإتحاد الصناعات أمس الأربعاء، الاجتماع التنسيقي لأكبر وفد فى تاريخ الإتحاد من المصانع الراغبة فى التصدير لإقليم أربيل العراقي  وجميع أقاليم  جمهورية العراق الشقيقه بمشاركة المستشار التجارى للعراق ومدير إدارة الشؤون العربيه بوزارة الصناعه وقيادات الإتحاد، 

وأضاف البهي، في  تصريحات صحفية اليوم، أنه تم التنسيق مع الجانب العراقى لعقد إجتماعات مع كافة الوزراء والمسؤولين الحكوميين و الإتحادات المناظره لزيادة التبادل التجارى بين الدولتين الشقيقتين تأسيسا على التقارب والتنسيق الدائم بين القيادتين والاتفاقيات الموقعه بين الحكومتين.

وتعتبر زيارة العراق الخطوه الأولى والأهم نحو تحقيق التكامل العربى ثم تتوالى الزيارات للأشقاء بعد ذلك تباعا لمصر لزيادة حركة التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات بين البلدين.

المهندس محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك اتحاد الصناعات المصرية اتحاد الصناعات يستقبل وفد من الصناع العراقيين بحث التعاون المصري العراقي المشترك