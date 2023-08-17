جريزمان: الدورى الإسبانى لا مثيل له

كشف المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد الإسبانى، عن خطى فريقه خلال الموسم الجارى، وعن تفائله فيما يتعلق بفرص فريقه في بداية الموسم.

وتحدث أنطوان جريزمان خلال لقاء له عبر الإنترنت مع شبكة "ESPN"، التي تروج لليجا في الولايات المتحدة، أوضح خلالها أن التعاقدات الجديدة التي أبرمها الفريق اندمجت بشكل جيد للغاية في الفريق وأنه يسعى نحو أفضل ما يمكن تحقيقه.



وأكد جريزمان قائلاً: "لدي رغبة ونهم شديدين. رغبة في التحسن وإحراز الأهداف وصناعتها والتتويج بالليجا، المنافسة على التشامبيونز وكأس الملك".



وأضاف: "التطور مقارنة بالعام الماضي وإحراز 16 أو 17 هدفا سيجعلني هداف الفريق تاريخيا، وهو أمر يثيرني".

وأعتبر جريزمان أن الدورى الإسبانى لا منافس له فى العالم، قائلاً: "إنه الدوري الأفضل. تروقني الليجا للغاية، هي الأفضل في العالم".



بالمثل، تمنى الفرنسي سرعة تعافي لاعبي ريال مدريد؛ تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو اللذين تعرضا لإصابتين قويتين خلال فترة الإعداد قبل الموسم الجديد.