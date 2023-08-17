ضبط ٦٨٨ مخالفة تموينية في حملة مكبرة بدمياط

شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بضرورة تكثيف وتشديد الحملات الرقابية على الأسواق و المخابز ومستودعات الغاز ، وكذا التأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة والمواد البترولية بالأسواق ، والتزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والموازين المقررة والإعلان عن أسعار على السلع بالأسواق.

وأعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط عن تحرير ٦٨٨ محضر حيال المخالفين خلال الحملات التى على مدار النصف الأول من الشهر الجاري.

فقد تم تحرير ٥٧ محضر للمخابز لوجود مخالفات منها نقص وزن رغيف الخبز و عدم الإلتزام بالمعايير والموازين المقررة ،وبالمتابعة الميدانية من خلال الحملات المفاجئه التي شنتها المديرية على الأسواق لمتابعة حركة السلع ، فقد تم تحرير ٦٣١ محضر لوجود مخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار وعن مخازن تابعة لمحلات ، وضبط حالات غش تجاري وعدم وجود شهادات صحية وبيع لحوم مكشوفة .

وفي السياق ذاته ،فقد تم ضبط ٦٨ شيكارة دقيق مدعم تزن ٥٠ كجم محظور تداولها خارج منظومة الدعم تحرر عنها ٣ محاضر و أيضًا التحفظ على ٢٩٥ كجم مصنعات لحوم وتواجد منتهيه الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي تحرر عنها ٩ محاضر غش تجارى ضد المحال والمطاعم التى تم ضبط تلك الكميات بها.

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بياناً من قبل إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بدمياط حول نشاط المديرية خلال شهر يوليو الماضي للمرور على عدد من المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة ،وذلك للتأكد من مدى جودة الأغذية والمشروبات المعروضه وصلاحيتها وأيضا للتأكد من توافر الشهادات الصحية المنشآت .

وبالمرور على عدد 898 منشأه غذائية تم تحرير 1335 محضر ضد المخالفين،وتم إعدام كميات من الأغذية لحدوث تغيير في خواصها الطبيعية وانتهاء صلاحيتها ، كما تم التوصيه بغلق 607 منشأه غذائيه لعدم وجود تراخيص.

ومن جانبها فقد وجهت "محافظ دمياط" تعليماتها بتكثيف الحملات على الأسواق للتفتيش على سلامة الأغذية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى ومطابقتها للمواصفات القياسية واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.