20 جنيهًا.. ارتفاع أسعار الذهب محليًا وتراجعها عالميًا خلال تعاملات الخميس

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، 17 أغسطس 2023، على الرغم من تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، دون 1900 دولار، بفعل صعود الدولار، وعائدات السندات الأمريكية، بعد أن أظهر محضر اجتماع مجلس الفيدرالي الأمريكي في يوليو، اتفاق أعضاء الفيدرالي الأمريكي على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة للتغلب على التضخم المتزايد.

وقال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 20 جنيهًا خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بختام تعاملات مساء أمس الأربعاء، حيث سجل عيار 21 مستوى 2275 جنيهًا، بينما سجلت الأوقية مستوى 1897 دولارًا.

وأضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2600 جنيه، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 مستوى 1950 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 مستوى 1517 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب مستوى 18200 جنيه.

كانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2245 جنيهًا، واختتم عند مستوى 2255 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 9 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1904 دولارات، واختتمت عند 1895 دولارًا.

وفي سياق متصل أصدر الفيدرالي الأمريكي محضر اجتماعه الأخير في يوليو، والذي أظهر استمرار مخاوف الأعضاء من التضخم، ومن ثم اتفاق معظم الأعضاء على ضرورة الاستمرار في رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة.

وأوضح التقرير أن أعضاء الفيدرالي الأمريكي، يرون أن القطاع المصرفي الأمريكي مازال قويًا ويتمتع بقدر من المرونة، كما يرى الأعضاء أن دخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة التباطؤ، وومن ثم يتوقعون تراجعًا في الناتج المحلي، وارتفاعًا في معدل البطالة، كجزء من إعادة التوازن الاقتصادي.