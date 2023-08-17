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الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس مدينة الشهداء يتفقد مجمع خدمات المواطنين بدنشواي

جانب من التفقد
جانب من التفقد
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تفقد طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم مجمع خدمات المواطنين بالوحدة القروية بدنشواي برفقة سكرتيرة الوحدة.

وتابع رئيس المدينة خلال زيارته سير العمل بالمجمع وانتظام عمل موظفي الإدارات، مؤكدًا على ضرورة الالتزام الإداري لتقديم الخدمات للمواطنين في وقتها المحدد قانونًا حرصًا على صالح المواطن، ومشددًا على نظافة المجمع والحفاظ على مشتملاته باعتباره أحد أهم المشروعات التنموية والخدمية بالمركز.

وأكد أبو حطب على تواصل المرور الميداني على جميع مجمعات خدمات المواطنين بإداراتها المختلفة لضمان تحقيق الانضباط الإداري وتلبية احتياجات المواطنين بأسرع وقت.

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