محمد دياب يشارك في فعاليات "قمة صوت مصر".. أكتوبر المقبل

يشارك محمد دياب، المخرج المصري المقيم بالولايات المتحدة ومخرج فيلم مارفل الشهير "Moon Knight"، في فعاليات قمة صوت مصر 2023، أول منتدى دولي للعلاقات العامة في مصر، والذي من المقرر إقامته يوم 9 أكتوبر المقبل في البحر الأحمر، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، تحت عنوان “Egypt Forever Forward” ويحظى بحضور مجموعة من المتحدثين المحليين والعالمي، من أجل الترويج للسياحة المصرية، وإبراز الصورة الإيجابية للدولة المصرية أمام العالم.

وعبر دياب في بيان له، عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث السنوي، وسط مجموعة كبيرة من رجال الأعمال والسياحة والفن، قائلًا: "شٌرفت بانضمامي لـ"قمة صوت مصر 2023"، وسعيد بإطلاق مثل هذه المبادرات والفعاليات من مختلف القطاعات، والتي تهدف للترويج للسياحة المصرية وتزيد من الحراك والزخم حول المقاصد السياحية المختلفة، ولا شك أن القوى المصرية الناعمة، من فنانين و وكتّاب و مشاهير، لها دور كبير وفعال في دعم وتنشيط السياحة المصرية استهدافًا لزيادة الدخل القومي، باعتبارها أحد أهم الأدوات الترويجية التي تعكس الصورة الذهنية لمصر بالخارج".

وأضاف دياب :" تجربتي العالمية التي أعتز بها كثيرًا في مسلسل مارفل الجديد "فارس القمر" أو “Moon Knight”، خير دليل على ذلك، فقد أردنا أن نقدم مصر وأماكنها وجزءا من تاريخها وحضارتها القديمة من أجل الترويج للسياحة المصرية، وأظهرنا ذلك في التمثيل، والتصوير، والملابس، والموسيقى التصويرية للموهوب هشام نزيه، وبعض العناصر الفنية الأخرى، وبالطبع هذه التجربة وغيرها سوف تزيد من فرص الجذب السياحي والترويج للنهضة التى شهدتها مصر على امتداد محافظاتها".

ويتكون المسلسل من 6 حلقات من تأليف جيريمي سلاتر، بطولة إيثان هوك في دور الدكتور "آرثر هارو" و أوسكار إسحاق ومي كالاماوي، وهو من إخراج الثلاثي محمد دياب وجاستن بنسون وأرون مورهيد، ويعتبر هذا أول مشروع من إنتاج شركة مارفل لمخرج مصري عربي.

مسلسل" Moon Knight "ينتمي إلى المرحلة الرابعة من عالم مارفل السينمائي، التى تضم أفلام مثل Eternals و Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ومسلسل Ms. Marvel.