قافله طبية جديدة لدعم المرضي الأولي بالرعاية في المنوفية

نفذت مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية وجمعية الأورمان إحدي كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قافلة طبية، حيث تم الكشف علي نحو 79 حالة بالتعاون مع المستشفي الجامعي بشبين الكوم من قري ساقية المنقدي وعزبة النشابة والفرعنة مركز أشمون، وقريتي براهيم وماشية غمرين مركز منوف، وقري كفرهلال وبني غرين وكفر بني غرين مركز قويسنا.

واكد محمد جمعه، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية، ان القافلة تضمنت الكشف الطبي علي المرضي غير القادرين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ واعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك)، بالاضافة الي إجراء كافة الفحوصات والآشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا، وصرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا .

من جهته أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، أن جميع الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية، تم عمل استعلام بشأنها لبيان مدى استحقاقها من عدمه، على أن يتم إجراء العمليات للمستحقين بعد أسبوع من تاريخ الكشف وعلى نفقة الجمعية، دون أن يتحمل المريض أي مبالغ تحت أي مسمى.

يذكر أن جمعية الأورمان وفى إطار دعم شرائح غير القادرين طبيا اطلقت مبادرات انسانية استهدفت علاج مرضى القلب بالمجان من خلال تقديم خدمات اجراء علميات القسطرة العلاجية وتركيب الدعامات واجراء جراحات القلب المفتوح بالمجان تماما وبالتعاون مع كبريات المؤسسات الطبية المتخصصة في علاج امراض القلب كذلك اطلقت مبادرة لعلاج مرضى العيون نجحت خلالها في توقيع الكشف وصرف علاج وعمل نظارات طبية واجراء جراحات عيون مختلفة لمئات الالاف من مرضى العيون من انحاء الجمهورية فضلا عن استضافة الجمعية لمرضى الاورام وذويهم ممن يتلقون العلاج بمستشفى 57 ومعهد الاورام القومى.