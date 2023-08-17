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الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الإسكندرية يهنئ أحمد الوكيل لفوزه برئاسة اتحاد الغرف التجارية الدورة 2023-2027

أحمد الوكيل
أحمد الوكيل
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قدم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية التهنئة إلى أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية واتحاد غرف البحر الأبيض، بمناسبة فوزه برئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية لدورة 2023-2027، في الانتخابات التي أجريت اليوم الخميس، بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية.

وثمن اللواء محمد الشريف الدور العظيم الذي تقوم به الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية في دعم التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وذلك في ضوء الدعم والرعاية الكاملة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وكان أحمد الوكيل قد فاز برئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية، بالتزكية، في الانتخابات التي أجريت اليوم الخميس، بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية.

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