التعليم: جار الانتهاء من إجراءات التعاقد مع 30 ألف معلم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حرصها الكامل على استكمال كافة الخطوات المتعلقة بمسابقة "٣٠ ألف معلم"، على أن يكون ذلك عقب الإعلان رسميا عن نتيجة الاختبارات.

وطمأنت الوزارة كافة المعلمين الجدد الذين اجتازوا العديد من الخطوات في إطار المسابقة، أنه سيتم الانتهاء من اجراءات تعاقدهم وتسكينهم بمختلف محافظات الجمهورية فور الاعلان عن النتيجة.

كما تشدد الوزارة على أنه جاري حصر أعداد المعلمين والمعلمات الجدد الذين حالت ظروفهم الصحية دون استكمال الاختبارات، على أن يتم استكمال اختباراتهم والانتهاء من كافة الاجراءات الخاصة بهم في أقرب وقت.