السودان على صفيح ساخن.. قتال شوارع بين الجيش والدعم السريع في الخرطوم

لا تزال الأزمة السودانية تراوح مكانها، حيث فشلت كل الجهود التي تم الإعلان عنها لمحاولة وقف الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ شهر أبريل الماضي، حيث استمرت الاشتباكات المتقطعة بين قوات الجيش والدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم ومدينة أم درمان وبحري وغيرها من المدن القريبة من العاصمة.

وكشف شهود عيان أن اشتباكات اندلعت اليوم بين قوات الجيش والدعم السريع، كما تصاعدت حدة الاشتباكات في مدينة ام درمان بعد أن قصف طيران الجيش تموضعات الدعم السريع بطلعات جوية وطائرات استطلاع.

وأعلن الجيش السوداني أنه تمكن من رصد قوات وتمركزات الدعم السريع في عدد من المناطق بالقرب من العاصمة الخرطوم وعدد من المدن المحيطة بها، مؤكدًا استعداد قوات الجيش للتعامل مع تلك الأهداف بكل حزم.