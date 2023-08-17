القاهرة الإخبارية: إلغاء 70 رحلة جوية بمطار فرانكفورت بسبب الطقس السيئ

تعرضت العديد من المدن الواقعة غرب ألمانيا، لموجة من الطقس السيئ من عواصف وأمطار غزيرة أدت إلى تعطيل حركة الطرق والرحلات سواء البرية أو الجوية.

وأفاد عربي مرزوق مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من برلين في رسالة على الهواء، اليوم الخميس، أن مطار فرانكفوت تعطلت فيه حركة الخطوط الجوية وتم إلغاء أكثر من 70 رحلة جوية، بسبب العواصف التي ضربت المدينة بشكل كبير، حيث تساقطت الأشجار على مسارات إقلاع الطائرات بسبب العواصف الشديدة.

ويعد مطار فرانكفورت الدولي ثاني أكبر مطار في أوروبا، ويشهد مرور أكثر من 55 مليون مسافر ونحو 480 ألف رحلة صعود وهبوط طائرة في العام الواحد.

وذكر مراسل «القاهرة الإخبارية» أن قوات الإطفاء في مدينة فرانكفورت أخمدت أكثر من 17 حريقًا ونفذت أكثر من 374 عملية إنقاذ لمواطنين عالقين في المدينة.