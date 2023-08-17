الأمم المتحدة: النيجر قد يواجه تفاقم انعدام الأمن الغذائي

الخميس 17/أغسطس/2023 - 01:40 م

حذرت الأمم المتحدة من أن الأزمة في النيجر قد تؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي بشكل كبير، وحثت على أولوية الإجراءات الإنسانية في مقابل العقوبات وإغلاق الحدود لتجنب وقوع كارثة في البلاد.

وسلطت وكالة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة الضوء في بيان لها اليوم،على أنه حتى قبل التطورات السياسية الأخيرة في البلاد، أحصت البلاد أكثر من 3 ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وحذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية من أن أكثر من 7 ملايين آخرين، ممن يعتبرون يعانون من انعدام الأمن الغذائي بشكل معتدل، «قد يرون وضعهم يزداد سوءًا بسبب الأزمة التي تتكشف»، نقلًا عن تحليل أولي من برنامج الغذاء العالمي.

وقالت وكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة إنها تواصل تقديم المساعدات في النيجر، على الرغم من الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد غير الساحلية في قلب منطقة الساحل القاحل.

في غضون ذلك، قالت مارجوت فان دير فيلدن، القائم بأعمال المدير الإقليمي لغرب إفريقيا في برنامج الأغذية العالمي، في بيان: «نعمل بشكل حيوي لخدمة الفئات الأكثر ضعفًا في النيجر ويجب أن يستمر هذا الجهد، لا سيما في الظروف الحالية»، وتوقعت أن تصل المساعدات الغذائية الطارئة إلى أكثر من مليون شخص خلال هذا الشهر.