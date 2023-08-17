الجيش اللبناني: مقتل مسلحين وإصابة آخرين في تبادل لإطلاق النار مع دورية عسكرية بالبقاع

أعلن الجيش اللبناني عن مقتل مسلحين اثنين وسقوط عدد من الجرحى في تبادل لإطلاق النار بين قواته ومسلحين أثناء قيام دورية عسكرية بفض إشكال في بلدة "الخيارة" في البقاع الغربي. وأكد الجيش اللبناني - في بيان اليوم /الخميس/ - أن دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش تدخلت لفض خلافات في بلدة "الخيارة" بالبقاع الغربي أمس الأربعاء، مشيرا إلى أن الدورية تعرضت لإطلاق نار فرّد عناصرها على مصادر النيران؛ ما أدى إلى وقوع قتيلين وعدد من الجرحى من بين مطلقي النار.

وأوضح الجيش أنه تم إلقاء القبض على 10 مواطنين لتورطهم في الإشكال وإطلاقهم النار على عناصر الجيش.. مضيفا أن التحقيق مع المتهمين تم بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لضبط باقي المتورطين.

من جانب آخر، دعت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) جميع الجهات المعنية إلى إخلاء مبانيها فورًا في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في نطاق مدينة صيدا بمحافظة الجنوب اللبنانية، وذلك بعدما تلقت الأونروا تقارير تفيد بأن جهات مسلحة ما تزال تحتل منشآتها بما في ذلك مجمع مدارس في مخيم عين الحلوة.

وأكدت الأونروا -في بيان اليوم الخميس، أن منشآت الأونروا تعرضت لأضرار جراء الاقتتال الأخير في المخيم، مشددة على ضرورة إخلاء المباني حتى تتمكن الوكالة من استئناف الخدمات الحيوية وتقديم المساعدة إلى جميع لاجئي فلسطين المحتاجين.

وأوضحت أن المجمع يحتوي على أربع مدارس تابعة للأونروا توفر التعليم لـ 3200 طفل من لاجئي فلسطين، معتبرة أن استخدام المدارس من قبل المسلحين يعد انتهاكًا صارخًا لحرمة مباني الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي، ما يهدد حيادية منشآت الأونروا ويقوض سلامة وأمن موظفيها ولاجئي فلسطين.

وأدانت الأونروا بشدة هذه الأفعال، مشددة على وجوب حماية جميع منشآت الأونروا، بما في ذلك المدارس في جميع الأوقات وألا تستخدم أبدا في النزاعات المسلحة.