المشدد 3 سنوات لمُدان بحيازة مفرقعات في بورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين: تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، بمعاقبة مُدان بحيازة مفرقعات بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.

وتعود أحداث القضية رقم 294 لسنة 2023 جنايات بور فؤاد ثان، والمقيدة برقم 708 لسنة 2023 كلي بورسعيد إلى يوم 17 أبريل 2023، بضبط المدعو "ا.م.س" 41 عامًا، محرزا مواد في حكم المفرقعات في نطاق دائرة قسم شرطة بورفؤاد ثان، وثبت من تقرير الأدلة الجنائية أن المضبوطات يدخل في تكوينها مادة كلورات البوتاسيوم وبعض أكاسيد المعادن وهي مواد تعتبر في حكم المفرقعات.

أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة التي حكمت بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات عما أسند إليه، ومصادرة المضبوطات، وألزمته المصاريف الجنائية.