ads
الخميس 17 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

المشدد 3 سنوات لمُدان بحيازة مفرقعات في بورسعيد

المستشار جودت ميخائيل
المستشار جودت ميخائيل قديس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين: تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، بمعاقبة مُدان بحيازة مفرقعات بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.

وتعود أحداث القضية رقم 294 لسنة 2023 جنايات بور فؤاد ثان، والمقيدة برقم 708 لسنة 2023 كلي بورسعيد إلى يوم 17 أبريل 2023، بضبط المدعو "ا.م.س" 41 عامًا، محرزا مواد في حكم المفرقعات في نطاق دائرة قسم شرطة بورفؤاد ثان، وثبت من تقرير الأدلة الجنائية أن المضبوطات يدخل في تكوينها مادة كلورات البوتاسيوم وبعض أكاسيد المعادن وهي مواد تعتبر في حكم المفرقعات.

أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة التي حكمت بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات عما أسند إليه، ومصادرة المضبوطات، وألزمته المصاريف الجنائية.

المستشار جودت ميخائيل بورسعيد محافظة بورسعيد مفرقعات جنايات