دول "الإيكواس" تستبعد التدخل العسكري في النيجر

لا تزال دول مجموعة غرب إفريقيا "إيكواس" تبحث سيناريوهات الحل في الأزمة المتعلقة بانقلاب النيجر، إذ يدرس قادة جيوش غرب إفريقيا التدخل العسكري من أجل الإفراج عن الرئيس محمد بازوم وإعادته إلى السلطة، فضلًا عن الحديث الدائم عن ضرورة وضع حل دبلوماسي وسياسي للأزمة الراهنة بدلًا من التدخل العسكري.

يأتي ذلك في الوقت الذي اجتمعت فيه قادة جيوش دول غرب إفريقيا في دولة غانا، لبحث تلك الأزمة وسيناريوهات الحل، إذ اتفقت الدول الأعضاء على سلك الطريق التفاوضي مع المنقلبين على الشرعية في النيجر بدلًا من التدخل العسكري الذي قد يتسبب في أزمة سياسية وعسكرية.

كما يبحث قادة جيوش الإيكواس أزمة تصاعد وتيرة أعمال العنف في النيجر، بعد أن قتل متطرفون 17 جنديًا في كمين عسكري غرب البلاد، ما ينذر بأزمة أمنية كبيرة داخل البلاد في ظل سيطرة المتمردين على كافة الأوضاع.

جدير بالذكر أن قوات الحرس الرئاسي في النيجر قادت انقلابًا عسكريًا على الرئيس الشرعي المنتخب محمد بازوم واحتجزته في مكان غير معلوم، كما احتجزت عدد من وزراء حكومته أبرزهم وزير الداخلية والعدل والخارجية وغيرهم.