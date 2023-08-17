الأمم المتحدة: الهجوم على حفظة السلام في مالي يعد جريمة حرب وفق القانون الدولي

الخميس 17/أغسطس/2023 - 01:36 م

أكد وكيل الأمين العام لعمليات السلام في مالي "جون بيير لاكروا"، أن أي هجوم على حفظة السلام في مالي يعد جريمة حرب وفق القانون الدولي، جاء ذلك خلال لقائه السلطات المالية والأطراف المعنية لبحث خطة الانسحاب التدريجي والمنظم لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بحلول آخر العام الحالي.

وبحسب ما ذكره مركز إعلام الأمم المتحدة، في بيان اليوم الخميس- فقد بحث "لاكروا" خلال زيارته لمالي تسليم مهام البعثة للسلطات المالية ولفريق الأمم المتحدة القُطري ومكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا والساحل، وفق قرار مجلس الأمن رقم 2690، وأعرب عن تقديره لأفراد الأمم المتحدة في مالي وتضحياتهم خلال السنوات الماضية في خدمة ودعم شعب مالي.