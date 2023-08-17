7 سبتمبر.. عمر خيرت يختتم حفلات مهرجان "القلعة" 

يحيي الموسيقار عمر خيرت الحفل الختامي للدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ويقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة العامة لتنشيط السياحة وتنطلق فعالياته فى الثامنة مساء يوم 25 من أغسطس الجاري وتتواصل على مدار 14 يوم متصلة حتى يوم 7 من سبتمبر المقبل.

ومن المنتظر أن يقدم عمر خلال حفل يوم 7 سبتمبر المقبل مجموعة من أشهر مقطوعاته منها: الخواجة عبدالقادر، وجيران الهنا، والنوم في العسل، وصابر يا عم صابر، ومافيا، وعارفة، وعم أحمد، والبخيل وأناوغيرهم.



برنامج فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته 31 يشمل عروضا لكل من عز الاسطول ، نسمة محجوب ، مجموعة التشيللو state of hermony ، فايا يونان ، اوركسترا القاهرة السيمفونى ، فريق وسط البلد ، نادية مصطفى ، هاني شاكر ، سيمون ، هشام عباس ، مني بوركهارد ، مصطفى حجاج ، مصطفي شوقى ، غالية بن على ، نجوم الاوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجى ، على الحجار ، كورال كلية التربية الموسيقية ، عزيز مرقة ، سعيد الارتيست ، وليد توفيق ، هشام خرما ، لينا شاماميان ، المنشد احمد العمري ، الشيخ ياسين التهامي ، عبير نعمة مع الفنان محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة ، نسمة عبدالعزيز ، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر ، كورال مركز تنمية المواهب ، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى ، اضافة الى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية .